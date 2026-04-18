ＪＲ福知山線脱線事故から今月２５日で２１年となるのを前に、事故の負傷者やその家族らが現場周辺を歩く「メモリアルウオーク」が行われました。 今年で１７回目となる「メモリアルウオーク」は２００５年にあったＪＲ福知山線脱線事故の記憶の継承や被害者の心のケアなどを目的に負傷者やその家族らが行っています。 １８日に参加した１９人はＪＲ塚口駅近くを出発し、事故車両の道のりを辿って福知山線の沿