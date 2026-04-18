■バレーボール大同生命SV.LEAGUE チャンピオンシップ準決勝（18日、東急ドレッセとどろきアリーナ）【一覧】バレーボール2026年度女子日本代表37人を発表レギュラーシーズン（RS）RS4位の大阪マーヴェラスが1位のNECレッドロケッツ川崎にセットカウント3ー0（25ー19、25ー23、25ー15）で連勝し、決勝進出を決めた。※2戦先勝方式前日、ストレート勝ちで王手をかけた大阪MVは第1セットではキャプテン・田中瑞稀（30）が、高