ミラノ冬季五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一組が１７日、それぞれのインスタグラムで現役引退を発表した。電撃発表から一夜、木原が２０１９年にアルバイトとして働いた名古屋市のスポーツ複合施設「邦和みなとスポーツ＆カルチャー」を運営する東邦ガス不動産開発の飯岡裕輔さん（３４）がスポーツ報知の電話取材に応じた。飯岡さんは２人の引退をインスタグラムで知り「『あ、そうなん