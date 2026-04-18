京都府南丹市で男子児童の遺体が見つかった事件で、警察は市内の公衆トイレで現場検証を行い遺体が遺棄された場所の可能性もあるとみて捜査しています。【写真を見る】「行方不明の当日に自宅で朝食を食べていた」安達結希さん(11)の親族が確認 警察は公衆トイレで現場検証…遺体が遺棄された場所の可能性も記者「自宅からおよそ2.6キロ、車で7分ほどの場所に来ています。こちらでは規制線が張られ、現在警察による鑑識作業が