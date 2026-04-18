俳優の柳楽優弥（36）が、17日放送のTBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。15歳の娘とのルーティンを明かした。柳楽には現在15歳、高校生の娘がいる。番組が娘からのアンケートの回答をもらい発表。「柳楽家の独特のルールは？」の質問に「出かける前に『ベイマックス』の『バララララララ』をやるのがお決まりです」と伝えられた。すると柳楽は、7年ぐらい前に、デビュー作の映画「誰も知らない」の是枝裕和監督からメー