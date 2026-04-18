漫才コンビ「ザ・ぼんち」が18日放送のカンテレ「モモコのOH！ソレ！み〜よ！」（土曜午後1時59分＝関西ローカル）に出演。昨年の「THE SECOND」でベスト8に進出したことについて語った。漫才ブームで爆発的な人気を博したザ・ぼんちは、ブームが沈静化した後の1986年に一時コンビを解散。2002年、50歳でコンビを再結成した。16年のブランクもあり、当初はあまりうまくいかなった時期もあったが、ベテランでありながら若手中心のラ