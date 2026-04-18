【モデルプレス＝2026/04/18】櫻坂46の田村保乃が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】櫻坂人気メン「お姉さん感溢れてる」Tシャツ姿◆田村保乃、Tシャツ着こなすTシャツにロングスカートを合わせて登場した田村。レッドのカーディガンを肩に掛けた着こなしでアクセントを加えた。ネット上では「お