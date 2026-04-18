【モデルプレス＝2026/04/18】秋元康氏が総合プロデュースを手掛ける17人組のガールズグループ・Rain Treeの綾瀬ことりが18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】秋元康手掛けるアイドル、ミニ丈コーデで美脚披露◆綾瀬ことり、ミニ丈ガーリーコーデ披露綾瀬は、大ぶりなリボンがガーリーなトップスを