【モデルプレス＝2026/04/18】AKB48の小栗有以が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】AKBエース、胸元リボンワンピで華やかに登場◆小栗有以、花柄ワンピで可愛さ全開小栗は、淡いピンクの柄や胸元のリボンデザインが目を引くワンピースを着こなして登場。お団子ヘアには、ボリューム感たっぷりのシ