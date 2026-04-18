【モデルプレス＝2026/04/18】M!LKの塩崎太智（※「崎」は正式には「たつさき」）が2026年4月18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「GirlsAward」に出演した。【写真】M!LKメンバー、8年ぶり「ガルアワ」ステージで観客魅了する姿◆塩崎太智「ガルアワ」サプライズ登場2018年のアーティスト出演以来、8年ぶりに「ガルアワ」に登場した塩崎は、スペシャルステージの