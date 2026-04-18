「大雨警報」などに5段階の警戒レベルの数字をつけて運用する新たな防災気象情報が5月末から提供されます。気象庁などの発表によりますと、新運用では、「大雨」「河川の氾濫」「土砂災害」「高潮」の4つを5段階の警戒レベルの数字と「警報」などの名称の組み合わせで発表します。取るべき避難行動の目安が直感的に分かるようにするためで、1例としては、大雨警報の場合、「レベル3大雨警報」という名称で発表されます。また、レベ