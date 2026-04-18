フォード・5ウィンドウ・クーペ（1934年式）ローフライヤーズの設立当初からのメンバー、デイブ・ローダー氏。クルマを買い付けるため、アメリカへ渡ることも多かったらしい。「1980年代前後、多くの人が沢山のモノを捨ててしまいました。今では、それを取り戻したいと考える人が多いようです」【画像】モデルAにモデルTローフライヤーズのホットロッドたち往年の傑作フォードも全117枚1990年代には、仕事へ多くの時間を割い