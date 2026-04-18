「阪神４−３中日」（１８日、甲子園球場）阪神が逆転勝利で連勝。対中日の開幕５戦５連勝は２リーグ制後初の快挙となった。現時点で首位・ヤクルトとのゲーム差は「０」。ナイターでヤクルトが巨人に敗れると首位に再浮上する。試合は０−０で迎えた三回、２死から中野が死球で出塁。続く森下が左翼線二塁打を放ち、中野は一塁から激走で先制ホームを踏んだ。だが、続く四回だった。先発の大竹が鵜飼に２ランを浴び、逆転