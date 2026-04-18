ガソリン臭い戦前フォードへ夢中だった若者ホットロッド・シーンは、戦後のアメリカ東海岸で誕生した当初から、別の方向へ進化していった。1980年代半ばまでに、反骨精神を主張したり最高速へ挑むのではなく、コストを惜しまず派手なマシンを作るという、異なるスタイルへ収束していった。【画像】モデルAにモデルTローフライヤーズのホットロッドたち往年の傑作フォードも全117枚仕上がったホットロッドは、トレーラーでイ