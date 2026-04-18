病気や事故、災害などで親を亡くすなどした子どもたちを支援する団体が、JR秋田駅で募金活動を行い協力をよびかけました。病気や事故、災害などで親を亡くすなどした子どもたちを支援する「あしなが学生募金」への協力を呼び掛けたのは大学生や高校生です。多くの人に子どもの貧困の実情を知ってもらおうと多くの人が行きかう休日のJR秋田駅で行われました。あしなが学生募金事務局によりますと、高校生を対象とした今年度の奨学金