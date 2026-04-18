現地時間17日午後、イランのアラグチ外相はSNSに投稿し、レバノンとイスラエルが停戦に合意したことを受け、停戦期間中、イランはすべての商船に対してホルムズ海峡を開放すると述べました。アラグチ外相は「停戦期間中、ホルムズ海峡はすべての商船の通航に完全に開放される。航路はイラン港湾海事機関がすでに公表している調整済みの航路に従う」と述べました。その後、米国のトランプ大統領もSNSに投稿し、「イランはホルムズ海