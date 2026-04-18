Photo: 山田洋路 この記事は2026年3月24日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。キャッシュレス派なのに、いつもポケットがパンパン…。この矛盾を解消してくれそうなのが、RIVIAの「本革縦型スマホポーチ」です。革の温もりと合理性が同居し、現金、カード、イヤホン、そしてスマホ…といった必需品をスマートにひとつに収