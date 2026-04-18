「ライトオン」は、4月22日（水）から、“サンリオキャラクターズ”とのコラボレーションアイテムを、全国の店舗で発売。オンラインショップでは4月21日（火）から販売を開始する。【写真】総柄プリントのエコバッグも！限定描き起こしアイテム一覧■すやすや眠るキャラクターがかわいい今回登場するのは、“おやすみ”をコンセプトに、すやすやおひるねするキャラクターたちを「ライトオン」限定の描き起こしデザインで表現