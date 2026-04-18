旗手怜央はセルティックに加入してから、すぐに中盤の欠かせない主力となった。だが、今季はその立場が揺らいでいる。シーズン後の去就をめぐる報道も後を絶たないのは周知のとおりだ。直近も宿敵レンジャーズとのビッグマッチではパフォーマンスに賛辞が寄せられた。だが、シーズンを通じた安定感、浮き沈みの多さに疑問や批判の声も少なくない。チームも黄金期だった近年の強さを失い、監督交代を繰り返した。巻き返しを期