俳優の山下美月が18日、国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』に登場した。【全身ショット】クルーな眼差し！会場をメロメロにさせた山下美月山下は「atmos pink×adidas Originals SPECIAL STAGE」に登場。姿を現した瞬間、会場からはどよめきが上がった。スポーティーなスタイリングをまとい、堂々とランウェイを歩く姿で存在感を発揮。クールなまなざしで