BMSG所属の8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）のNAOYAが18日、国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』に登場した。【写真】高貴な雰囲気を放ちながら登場したNAOYAこの日、2度目のランウェイとなるNAOYAは、「atmos pink×adidas Originals SPECIAL STAGE」に登場。スポーティーなファッションに身を包み、華やかな金髪が際立つスタイルで姿