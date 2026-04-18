◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１８日・神宮）巨人は１８日、ヤクルト戦のスタメンを発表した。先発マスクは山瀬慎之助捕手。相手先発の奥川恭伸投手とは星稜高校の同期で３年夏に甲子園準優勝を経験。プロ初対決が実現する。先発はブライアン・マタ投手。今季２度目の先発で、来日初勝利を目指す。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１（中）佐々木２（左）キャベッジ３（遊）泉口４（三）ダルベ