俳優の小手伸也（52）が18日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）に生出演。意外な趣味を明かす場面があった。リスナーから「日本神話、特に古事記がお好きという小手さん。日本神話の魅力は何ですか？」というメッセージが寄せられた。伊達みきおが「好きなんですね。なんで好きになったんですか？」と質問すると、小手は「僕自分の劇団で神話とか心理学とか心の世界を描いたり