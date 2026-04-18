タレント中川翔子（40）が18日、インスタグラムを更新。4月に保育園へ入園した子どもたちの近況を報告した。中川は「ここ数日お互いを認識してまたなにか話したりしてます双子らしく一緒に遊ぶようになったらかわいいなー」と、双子の写真を掲載。「穏やか優しいお兄ちゃんがおもちゃで遊んでいたら弟くんがやってきてお兄ちゃんのおもちゃを取ろうとしてとれずに泣いた弟くん以外に大事な場面は譲らないお兄ちゃんお