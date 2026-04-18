◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１８日・神宮）巨人・井上温大投手（２４）が２勝目を狙い、１９日のヤクルト戦（神宮）に先発する。登板前日の１８日は敵地で最終調整。２週連続で同じ相手と対戦するだけに「サンタナ選手とオスナ選手に結構打たれているので、そこをどうやって抑えるかを自分の中で考えて投げていこうと思っています」と右の長距離砲２人を警戒した。前回１２日の同戦（東京Ｄ）は６回８安打２失点と