◆春季高校野球神奈川県大会▽４回戦桐光学園１０―０横浜隼人＝６回コールド＝（１８日・サーティーフォー保土ケ谷）桐光学園が横浜隼人に６回コールド勝ちし、８強入りを決めた。４回までに３点を奪って試合を優位に進めると、５回に４点、６回に３点を奪って試合を決めた。先発・林晃成投手（３年）は、６回で９４球を投げて３安打無失点、５奪三振の好投で勝利に貢献した。１９１センチ、８７キロの恵まれた肉体から、角