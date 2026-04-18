◆バスケットボールＢ１リーグ第３３節千葉Ｊ１０４―９４レバンガ北海道（１８日・北海きたえーる）Ｂ１東地区５位のレバンガ北海道が同地区３位の千葉Ｊに９４―１０４で敗戦。今季最多６５５５人の観客が詰めかけたが、連勝を逃し、自力でのＣＳ進出の可能性が消滅した。第１クオーター（Ｑ）に３５失点で出鼻をくじかれると、その後もタレント軍団の勢いを止められず、前半を４５―６４で折り返した。第２Ｑ終了間際に