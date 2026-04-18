◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神４―３中日（１８日・甲子園）阪神がシーソーゲームを制し、連勝した。３回２死一塁、森下が大野の初球を捉え、打球は左翼頭上へ。一走の中野は三塁を蹴り、ホームへ生還した。前日（１７日）にはキング独走の７号弾を放った森下の適時二塁打で先制。開幕から、先制した試合はこの日で９連勝となった。２―２の同点で迎えた６回には、２死二、三塁で大島の中前適時打で勝ち越しを許したが、１点を