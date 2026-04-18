オリックスの新外国人、ショーン・ジェリー投手が１９日のソフトバンク戦（みずほペイペイドーム）に先発することが決まった。メジャー経験者の中では史上最長身の２１３センチ右腕は、来日３度目の登板。「自分の持ち球はすごく自信がある。打者に向かっていく闘争心を持っていきたい」と、６回４安打１失点で今季初黒星を喫した１２日の楽天戦（楽天モバイル）から左肩の開きを修正し、来日初勝利がかかるマウンドに臨む。１