◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）＝４月１８日、中山競馬場デイリー杯２歳Ｓを２歳コースレコードで快勝したアドマイヤクワッズ（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父リアルスティール）は、２度目の中山競馬場に１５時２１分に降り立った。吉田厩務員は「輸送に関しては慣れたものでカイバも食べていました。状態は右肩上がりです」と前走以上の状態でクラシック１冠目へ向かう。前走の報知