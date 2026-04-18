明治安田Ｊ１百年構想リーグ（イースト）第１１節が１８日に行われ、浦和は鹿島戦（メルスタ）で０―１と敗れ、悪夢の６連敗となった。浦和は敵地での一戦で首位鹿島に善戦したが、後半３６分にＤＦ濃野公人に決勝点を奪われて万事休す。ＰＫ戦を含めついに６連敗となってしまった。試合後、マチェイ・スコルジャ監督は「決定的なところでミスを犯し、濃野に決勝点を取られてしまった」と振り返りつつ「我々のほうがいい内容