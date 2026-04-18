広島は１７日のＤｅＮＡ戦（マツダ）に２―７で完敗。本拠地はため息に包まれた。今季４度目の先発で来日初勝利を目指したターノックは２回に犠飛で１点を与えたものの、３回から６回まで三者凡退に抑える好投。今季最多となる９４球を超えた７回も続投させた。しかし、この采配が裏目に出て右腕は一気に崩れた。連打と死球で無死満塁のピンチをつくり、９番・林に中前適時打を許して降板。代わったドラ２ルーキーの斎藤汰も