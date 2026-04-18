【モデルプレス＝2026/04/18】テレビ朝日系オシドラサタデー「ターミネーターと恋しちゃったら」（毎週土曜よる11時〜）に出演するTravis Japanの松倉海斗、女優の佐藤江梨子、矢吹奈子が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】STARTOアイドル・元K-POPアイドル、仲良く登場◆松倉海斗・矢吹奈子・佐