【モデルプレス＝2026/04/18】8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）の真鍋凪咲が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】ふるっぱー妹グル、ふんわりボブ姿が新鮮◆真鍋凪咲、ふんわりボブ姿でガーリーランウェイ真鍋はオフショルダーが可愛らしいワンピース姿でランウェイ