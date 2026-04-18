その肌常識もう古い。メイク落としの「くるくる」はシミ・皺の原因に？友利新先生監修春は、紫外線や花粉などの影響で肌がゆらぎやすい季節。そんな今こそ、スキンケアを見直して正しいケアをしたいものです。まずは、基本ともいえるクレンジングから。皮膚科医・友利新さんに、「メイク落としの正解」をクイズ形式で教えてもらいました。メイク落としのクレンジング、どっちが正解？A 時間をかけてくるくるB こすらず、短時間正