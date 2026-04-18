【モデルプレス＝2026/04/18】インフルエンサーのMINAMIが18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】TikTokフォロワー300万人超美女、スラリ美脚披露◆MINAMI、オフショルで美肩見せMINAMIは、ドット柄がアクセントで入ったオフショルダーミニ丈ワンピースを着こなしてランウェイを闊歩。ほっそりとした