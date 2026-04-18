【モデルプレス＝2026/04/18】タレントでモデルの本田紗来が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】美人三姉妹末っ子「理想のスタイル」ミニ丈姿◆本田紗来、ミニ丈ワンピース姿披露美しい肩や脚が輝くミニ丈ワンピース姿で登場した本田。頬にリボンをあしらい、花束を手にした華やかなスタイリングで