巨人の丸佳浩外野手（37）が18日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。「恋してます」と明かした。この日のテーマは、誰もが経験する「初恋」。丸は小5の時の席替えで隣になった女の子が現在の妻。現在は子だくさんで幸せな結婚生活を送っているが、辻岡義堂アナウンサー（39）から初恋について直撃されると「う〜わ！全っ然覚えてない。（相