歌手・小柳ルミ子（73）が18日、大阪・サンケイホールブリーゼでデビュー55周年のヒストリーライブを行い、30年来の親交があるお笑いコンビ「ハイヒール」のモモコ（62）が花束を持ってステージにお祝いに駆け付けた。まったく知らされていなかった小柳は、モモコの姿を見るとステージ上にしゃがみ込んで「え！何？何で？」と仰天。2人は約30年前、テレビのロケでパリにも一緒に行った仲で、モモコは「あの時ご一緒した長男も