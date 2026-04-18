◇セ・リーグ中日―阪神（2026年4月18日甲子園）中日が阪神に2試合連続で逆転負けを喫して3連敗。借金は今季最多の10に膨らんだ。このカードは開幕から5連敗となった。2―2の6回に2死二、三塁からベテラン・大島の中前適時打で勝ち越したが、その裏に登板した杉浦が誤算だった。日本ハムから金銭トレードで加入した右腕は1死一塁から森下に同点の適時二塁打。さらに、2死一、三塁から木浪に右前適時打を許して勝ち越さ