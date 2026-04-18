◇パ・リーグ西武３―５日本ハム（2026年4月18日エスコンF）西武・栗山巧外野手（42）が今季初打席で大逆転のチャンスを演出した。3点を追う9回2死一、二塁で代打で登場。西武ファンの大歓声の中、2球目を中前に弾き返し、2死満塁とチャンスを広げた。今季限りで引退を表明している大ベテランの意地でつくった見せ場で、桑原は押し出し四球を選んで2点差。逆転の走者も出す粘りを見せた。源田が三振に倒れ、追いつく