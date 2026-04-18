◇セ・リーグ阪神―中日（2026年4月18日甲子園）阪神が2戦連続の逆転勝利でカード勝ち越しを決めた。1点を追う7回に中日・杉浦を責めて森下の同点適時二塁打、木浪の勝ち越し右前打で逆転。前夜に続き、7回に不安定な救援陣を攻略した。1点リードした終盤は8回を桐敷、9回を岩崎が締めた。