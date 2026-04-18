5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの塩崎太智（※崎＝たつさき）が18日、国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』にサプライズ登場した。【写真】”爆裂ポーズ”で会場を盛り上げる塩崎太智塩崎は「atmos pink×adidas Originals SPECIAL STAGE」のラストに、シークレットゲストとしてランウェイに登場。予想外の登場に、会場には驚きの声と大歓声が沸き起こ