サッカー元日本代表DF中沢佑二氏(48)が、18日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後4・30）に出演。2010年W杯南アフリカ大会での対戦相手による、驚きの日本対策について語った。この日は「サッカーワールドカップSP元日本代表が語る衝撃の体験談」と題し、ゲストがエピソードトークを行った。中沢氏は、自身が出場したW杯南アフリカ大会の1次リーグ・カメルーン戦を回想。あくまで噂という前置きがありながらも「カ