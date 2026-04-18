◇パ・リーグ日本ハム５―3西武（2026年4月18日エスコンF）日本ハムが一挙5得点の鮮やかな逆転劇で連敗を「3」で止めた。6回、先頭の郡司が右前打。万波が三失で無死一、二塁。ここで奈良間の打球がマウンドの武内を強襲する適時内野安打となった。5回まで無得点に抑えられていた相手先発の武内が、この打球を左脚に当てた影響で降板したことも重なり、一気に反撃を展開。2死満塁から水谷が逆転の2点二塁打。清宮幸も2