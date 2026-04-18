歌手小柳ルミ子（73）が18日、大阪市のサンケイホールブリーゼで、歌手デビュー55周年「ヒストリーライブin大阪」を開催した。30年ぶりだという大阪でのライブ。デビュー曲「わたしの城下町」から「瀬戸の花嫁」「お久しぶりね」、3月3日にリリースしたばかりの新曲「愛は輪廻（りんね）転生」とカップリング曲「あなたがいたから」など新旧15曲を熱唱した。お笑いコンビ、ハイヒールのモモコがサプライズゲストで花束を贈呈し、記