4月18日、オープンハウスアリーナ太田で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第33節が開催され、東地区1位の宇都宮ブレックスが同2位で13連勝中と波に乗る群馬クレインサンダーズと対戦した。 試合序盤、宇都宮はD.J・ニュービルを中心としたオフェンスを展開するも、トレイ・ジョーンズの3ポイントなどで群馬に得点を許し、21－24と3点ビハインドで最初の10分間が終