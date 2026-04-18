北中米ワールドカップ期間中、米ニュージャージー州で行われる試合に向けた交通計画の詳細が発表された。公共交通料金の大幅値上げに加え、スタジアム周辺の駐車規制など厳格な運用が実施される見通しだ。『ロイター』や『CBSニュース』などが伝えた。ニュージャージー州当局は、メットライフ・スタジアムで開催されるW杯の試合に向け、ニューヨーク市のペンシルベニア駅から同スタジアムまでの公共交通往復券を150ドル(約2万2