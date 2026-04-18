１８日、新潟市でテントやキャンピングカーなどアウトドア関連のグッズが勢ぞろいしたイベントが始まりました。 新潟市中央区の朱鷺メッセで始まった「新潟キャンピングカー＆ＯＵＴＤＯＯＲＥＸＰＯ２０２６」 会場では軽量で持ち運びに便利な調理器具やランタンなどのアウトドアグッズを取り扱うブースが集結しました。 およそ７０台のキャンピングカーも展示販売されていて訪れた人たち