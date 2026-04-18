会合で身振り手振りを交えて話をするトランプ氏＝16日、ネバダ州ラスベガス/Jim Watson/AFP/Getty Images（CNN）トランプ米大統領は16日、イランが核兵器を保有しないことと「核の塵（ちり）」を引き渡すことに同意したと主張した。「核の塵」というのは、イランの高濃縮ウランの備蓄を指してトランプ氏が使っている言葉だ。「核の塵」は原子力産業で一般的な用語ではない。専門家の間では、濃縮ウランに関するトランプ氏やウィト